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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

TFF, yaptığı açıklamada Zekeriya Alp'in istifa ettiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiği açıklandı.

"ZEKERİYA ALP VE TÜM ÜYELER İSTİFA ETTİ"

İşte TFF'nin açıklaması... "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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