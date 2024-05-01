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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu bölgeler dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte sağanak yağışın etkisi altına girecek iller..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

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