Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 29 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batısında sağanak var

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batıda sıcaklık 4-6 derece düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

29 kent için "sarı" alarm verildi

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.