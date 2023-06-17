Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 29 kent için "sarı" alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise, kentte bugün kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun batısında sağanak var
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Batıda sıcaklık 4-6 derece düşüyor
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağış anında kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
29 kent için "sarı" alarm verildi
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.
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