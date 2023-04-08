Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklık artıyor

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari için "sarı" alarm uyarısında bulundu.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı bulutlu.

BURSA: 16, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 17, Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

K.MARAŞ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 7, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

MALATYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.