Meteoroloji'den 26 kent için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış alan yerlerde sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı alarm verilen 26 kent

Meteoroloji'nin hava tahmini haritasına göre "sarı" alarm verilen 26 kent ise şunlar: "Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale."