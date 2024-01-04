Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.