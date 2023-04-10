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Mersin'de bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'ta Adana-Mersin yolu yakınlarındaki yaklaşık 28,4 hektar alanın "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanına karar verildi.

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