Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti!

Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından son 10 yılda 8 kez değişen Merkez Hakem Kurulu'nda bir deprem daha yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu eleştiriler üzerine istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına giderek dilekçesini veren Sabri Çelik'in istifası TFF yönetimi tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Süper Lig'de birçok takım, VAR, hakemler ve hakem atama sistemine tepki göstermişti.

Öte yandan MHK, ligde son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında hakem hataları olduğunu açıklamış, VAR kayıtları yayınlanmıştı. VAR hakemi Özgüç Türkalp'in görevine son verilirken, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıklanmıştı.

Son 10 Yılda 8 Kez Mhk Başkanı Değişti

Bu süreçte 6 farklı isim başkanlık görevini üstlendi.

Yusuf Namoğlu (2014, 2016)

Kuddusi Müftüoğlu (2015)

Sabri Çelik (2019, 2023)

Zekeriya Alp (2019)

Serdar Tatlı (2020)

Ferhat Gündoğdu (2021)