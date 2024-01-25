Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından saat 14:00'te yılın ilk faiz kararı açıklanmış olacak.
250 baz puan artış beklentisi
AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
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