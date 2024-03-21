Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak!

Piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yerel seçim öncesi son faiz kararını açıklayacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası'nın, faizleri bir önceki faiz kararında olduğu gibi sabit tutması bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.