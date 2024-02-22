Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak!

TCMB, yılın ikinci faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki ilk Para Politikası Kurulu'nda beklentiler faiz artışının olmayacağı yönünde.

Merkez Bankası'nın, politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Merkez, yılın ilk faiz kararında politika faizini 250 baz puan yükselterek 42,5’tan yüzde 45 düzeyine çıkarmıştı.