Meral Akşener Demirtaş'ın çağrısına olumlu yanıt verdi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözlerine Meral Akşener, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir gelenek üzerinden yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı. Canlı yayında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var" ifadelerini kullandı.