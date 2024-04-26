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Erdoğan, 9 Mayıs'ta Biden ile görüşecek

ABD basını, Beyaz Saray'da düzenlenecek Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin bazı ayrıntıları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Erdoğan, mayıs ayında, beraberindeki heyetle ABD'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Beyaz Saray'da Biden tarafından ağırlanacak. İkili ve küresel birçok konuyu değerlendirecekler.

Erdoğan-Biden görüşmesi 9 Mayıs'ta

Bloomberg, planlanan zirveye ilişkin, "Erdoğan, mayısta Biden'la Beyaz Saray'da görüşecek." diye yazdı.

Konuya aşina kaynaklara işaret edilen haberde, görüşmenin tarihi 9 Mayıs olarak belirtildi.

İkili ilişkiler masada olacak

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik ilişkilerde gelinen noktanın, liderler tarafından ele alınacağı öngörülüyor.

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