Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı döneminde son zamanların en kalabalık resepsiyonu yaşandı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan ve Özel, Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te Mermerli Salon'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

Görüşmede bakanlar ile grup başkanvekilleri de hazır bulundu.

Özgür Özel ile görüşme olacak mı?

Gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayak üstü olmaz." dedi.

Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili "Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız." dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili gelen soruya Özel, "Ben Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Bugünkü şartlarda anayasaya uygun davranırsa biz de kendisine yaklaşırız." yanıtını verdi.