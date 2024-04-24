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Akşener 'partiden ayrılacak son kişi' demişti! CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun, CHP'ye katıldığını duyurdu.

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Yanıkömeroğlu’na rozet taktı.

Özel, "İstanbul üçüncü bölgede zaten bir milletvekilinin çok eksikliğini hissediyorduk, depreme karşı verilecek çalışmalarda meclisteki yapıcı muhalefetimizde kendisine çok yük düşecek. Kendisine grubumuza hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

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