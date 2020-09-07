Demirtaş'ın Meral Akşener hayali!

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söyledi ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yapmak istediği sürprizi açıkladı. Demirtaş, "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim” dedi.

Başak'la zilini çalıp 'kahvaltıya geldik' derdim

Siyasi liderlerin birbirlerine aile ziyareti yapması gerektiğini savunan Demirtaş, "Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim." dedi.