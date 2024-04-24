Siyaset ve medya dünyasında sürpriz aşk!

İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçeceği iddiasıyla gündemden düşmeyen İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında meclis kulislerine yeni bir bomba düştü. Özlale'nin Sözcü TV'de spikeri Serap Belovacıklı ile evlenme kararı aldığı iddia edildi.

Son yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak ardından partisinden istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin CHP ile dirsek teması halinde olduğu iddia edilmişti. İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale, CHP'ye katılacağı iddialarını yalanladı.

Parti değişikliği iddialarının ardından meclis kulislerine Özlale ile ilgili bir iddia daha düştü.

Meclis kulislerinde yer alan bilgiye göre, Ümit Özlale'nin Sözcü TV'de spiker olarak görev yapan Serap Belovacıklı ile evlenme kararı aldığı iddia edildi.

Serap Belovacıklı kimdir?

Serap Belovacıklı, 17 Temmuz 1984'te Bursa'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri aldı.

Mesleğe 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım atan Belovacıklı daha sonra Habertürk’e transfer oldu. Burada 2 yıl süreyle çalışan deneyimli gazeteci ardından Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katılarak ses getiren röportajlara imza attı. Akşam Gazetesi Posta Gazetesi'nde hem editörlük hem de siyasi röportajlar yaptı.

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu.2015 yılının Ekim ayında Yurt Gazetesi ile anlaştı. Kısa bir süre burada görev yapan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak transfer oldu. Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yaptı.

2020’nin Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı görevine getirilen Serap Belovacıklı, Kasım 2020’de Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmaya başladı. Serap Belovacıklı şu anda Sözcü TV’de spikerlik yapıyor.