Saadet Partisi, TBMM Grubu için yeni isim arıyor!

Ünsal ERGEL/ANKARA

TBMM’nin altıncı siyasi parti grubu olan Saadet Partisi, yine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlk olarak kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ardından grubu düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

CHP desteği

Bu duruma müdahale eden CHP, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı Saadet Partisi’ne “Demokrasiye ve parlamenter sistemde çok sesliliğe destek olmak” amacıyla göndermişti.

Kasap geri dönüyor

Seçimlerin ardından yaklaşık 5 aydır Saadet Partisi’nde kalan Kasap, önümüzdeki hafta partisi CHP’ye geri döneceğini parti yönetimine bildirdi.

Seçimin ardından hızlıca milletvekili arayışına giren Saadet Partisi yönetimi de TBMM’de grubunu kaybetmemek için Demokrat Parti ile DEM Parti ile görüşmeye başladı.

Çözüm DP ve DEM'de aranıyor

Kulislere yansıyan bilgilere göre Saadet Partisi, Demokrat Parti’den İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş’a teklif götürdü. Ayrıca bir başka kulis bilgisine göre aynı teklifin DEM Partisi Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Kamaç ve Cengiz Çandar’a da götürüldüğü iddia edildi.

Bu isimlerden birinin Saadet Partisi grubuna katılması halinde Kasap’tan eksilen 20 milletvekili sayısı tamamlanacak. Eğer katılım olmazsa daha önce olduğu gibi TBMM’de siyasi parti sayısı 5’e düşecek.