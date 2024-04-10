AjansHaber.com.tr Gündem Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!

Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

GM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İllere göre bayram namazı saatleri
Sancaktepe'de jakuzi tartışması sürüyor!
Ülkem varsa ben de varım
YSK'den Siirt ve 6 ilçe için karar
Özhaseki'den "yeşil çimento" açıklaması!
Bayram tatilinde acı bilanço!
Maske takıp sürücüleri uyardı!