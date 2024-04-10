Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
GM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."
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