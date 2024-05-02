Bedelli askerliğe gelecek zam hesaplandı

Bedelli askerlik için zam kapıda.

2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz yılın başında bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Bu kapsamda 2023 yılında bedelli askerlik ücreti yılın ilk dönemi için 104 bin 84 TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında gelen zam sonrası da 122 bin 351 TL’ye yükseltildi. 2024 itibarıyla ise bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira olarak uygulanıyor.

Yeni bir zam daha

Bedelli askerliğe zam, memur maaşlarına yapılan zam oranından sonra yeniden değerlendiriliyor.

Bu nedenle 2024'ün Temmuz ayında bu ücrete de enflasyon oranı kadar zam gelecek.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve beklentilere paralel olarak bedeli askerlik ücretinin de 219 bin 167 liraya yükselmesi bekleniyor.