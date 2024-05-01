Ankara'da ekmeğe zam geldi!

Ankara'da ekmek fiyatına zam yapıldı. Ankara'da seçim sonrasına ertelenen ekmek zammı bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Ankara'da ekmek kaç lira oldu?

Buna göre, Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.

Ankara'da geçtiğimiz yıl 5 TL'ye satılan ekmek önce 7 TL'ye, ardından 8 TL'ye ve son zamla birlikte 10 TL'ye çıktı.

Ankara'da halk ekmeğe zam geldi mi?

Ekmek zammının ardından Ankara'da halk ekmek de zamlandı mı sorusu gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fiyatına henüz bir zam yapmadı.