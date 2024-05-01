Ajans Haber - Ulaş Kaya

Muhtarlara yeşil pasaport talebi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç'ın muhtarlara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini belirten açıklamaları üzerine kamuoyunda yeni bir muhtar tartışması yaşandı.

Elips Haber'e konuşan Özünal, "Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin." dedi.

Antalya Körfez Gazetesi'ne konuşan Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ise, "Devlet memurları belli bir süreden sonra yeşil pasaport hakkına sahipler ama biz değiliz. Yeşil pasaport hakkından faydalanamıyoruz. Memurlar gibi muhtarların da yıllık izin hakları olmalı” ifadelerini kullandı.

Bu iki açıklamanın ardından sosyal medyada "muhtarlar ne kadar gerekli" tartışması başladı.

Muhtarlara yeşil pasaport verilmesi talebi, kamuoyunun gündemine ilk kez gelmiyor. 2016 yılında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarlara "yeşil pasaport" verilmesi için yasa teklifi hazırlamuş ve Meclis'e sunmuştu.

Köy ve mahalle muhtarlarına hususi damgalı pasaport verilmesini öngörören yasa teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Mayıs seçimleri öncesi, her muhtarın 1 adet "muhtar yardımcısı" görevlendirmesi gerektiğini belirtmişti.