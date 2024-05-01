'Komünist Başkan' belediyeyi borç batağına sokmuş

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 5 yıl görev yaptığı Tunceli Belediyesi'ni borç batağına soktuğu öğrenildi.

67 MİLYON BORÇLA ALDI, 230 MİLYON BORÇLA DEVRETTİ

Tunceli Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde göreve gelen DEM Parti'li yönetim, önceki başkan Fatih Mehmet Maçoğlu döneminden kalan borç miktarını açıkladı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, 'Komünist Başkan' olarak bilinen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 67,5 milyonla devraldığı Tunceli Belediyesi'ni toplam 230 milyon 673 bin 692 lira borçla devrettiğini belirtti.

Cevdet Konak, “5 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon liradır." dedi.