Meclis’te yoğun çalışma temposu başlıyor!

TBMM 1 Ekim’deki toplantı ile yeni döneme resmen başladı.

Seçimin ardından kısa bir süre çalışan ve uzun bir tatilin ardından toplanan Meclis’i ikinci yasama yılında çok ağır bir çalışma temposu bekliyor.

Meclis aritmetiğinin değiştiği yeni dönemde Saadet Partisi’nin grup kurmasıyla Meclisteki grup sayısı 6’ya çıktı. DEVA Partisi’nin de grup için yoğun mesai harcadığı biliniyor.

Deprem, ekonomik sorunlar ve Emeklilerin “maaş artışı beklentisi” başta olmak üzere birçok konunun gündeme geleceği Yeni Meclis’te ilk olarak Uluslararası anlaşmalar görüşülmeye başlandı.

Lübnan, Suriye ve Irak’a asker gönderilmesine ilişkin Tezkerelerin ivedilikle görüşülmesinin ardından Meclis, Meclisin 2024 yılı bütçe maratonu başlayacak. Bütçe Kanunu Teklifi'nin bu ay ortalarında TBMM'ye sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık bir ay görüşülecek Kanun Teklifinin Aralık ayı içerisinde Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında dile getirdiği birçok konunun da Meclis’e taşınması bekleniyor.

Bunlardan ilki Anayasa. Bu anlamda TBMM Başkanı Numan kurtulmuş önce MHP Lideri Devlet Bahçeli sonra da İY Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşerek nabız yokladı. Daha sivil ve demokratik bir Anayasa için harekete geçen iktidar bu yasama dönemi içerisinde bu alanda değişikliğe gitmekte kararlı.

Erdoğan’ın seçim meydanlarında dile getirdiği bir başka önemli konu ise gençlere elektronik iletişim desteği. Bu konunun da Yerel seçim öncesinde halledilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Özellikle Deprem sonrasında Kentsel Dönüşüm meselesinin de içinde olduğu Çevre Kanunu için İktidar Partisi’nde ciddi bir çalışmanın yapıldığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özellikle olası bir İstanbul Depremi öncesinde bu alanda gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını istediği herkes tarafından biliniyor.

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik bir beklenti içerisinde olanlara yönelikte bir düzenlemenin yeni yıl öncesinde yapılması bekleniyor.

Seçimin ardından kısa bir süre çalışan Meclis’i ikinci yasama yılında çok ağır bir çalışma temposu bekliyor.

Öncelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği önemli düzenlemelerin yasal zemini TBMM’ye gelecek. Bunların içinde bence en önemlileri Çevre Kanunu, emekli maaşlarına ilişkin düzenleme, gençlere elektronik iletişim destekleri gibi yasal düzenlemeler olacak.

Tüm bunlardan bağımsız İsveç’in NATO üyeliği ve özel bir çalışma süreci ortaya koyan 2024 Bütçe Kanunu var. Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis, kapılarını kapatarak, yıl bitmeden 1 ay süreyle aralıksız çalışıyor.

Türkiye Yüzyılı’nın önemli de dikkate alındığı zaman, kamuoyunda ciddi beklentiler oluştu. Bu beklentilerin karşılanması için Meclis’in hızlıca bu yasal düzenlemeleri hızlıca çıkarması da gerekiyor.

Burada dikkat çekmek istediğim bir konu daha var. 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan mahalli idareler seçimine de TBMM’de ciddi bir yoğunluk yaratacak. Çünkü örneğin 7 Ekim 2023 tarihinde AK Parti’nin kongresinin ardından belirlenecek yönetimden onay almak isteyen adaylar, TBMM’de yoğunlaşacak. Aynı şey 4-5 Kasım 2023 tarihinde de kurultay yapacak olan CHP içinde geçerli olacak.

Seçimin yaklaşık 1 ay öncesinde Meclis’in çalışmalarına Şubat 2023’de ara vermesi beklenirken, bu adayların listelere girebilmek için yapacakları kulis çalışmalarına da çok zamanları olmayacağı ortada çıkıyor.

Hal böyleyken, açıkçası önümüzdeki 3 ay boyunca biz habercileri ve TBMM’yi yoğun bir gündem ve çalışma temposu bekliyor gibi gözüküyor.