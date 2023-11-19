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Mavi bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" liderlerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu.

Mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" liderlerinden Christijan Palic, Beşiktaş'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya platformundan şu açıklamayı yaptı:

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