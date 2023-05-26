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Mardin'de uyuşturucu operasyonu!

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Savur ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 5 gram toz esrar, 55 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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