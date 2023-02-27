Malatya'da yaşanan depremde enkazdan 1 kişi çıkarıldı!

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla bir kişi, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan sarsıntının ardından bölgeye arama kurtarma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta enkaz altında kalanların olduğu değerlendirilen binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Ekipler, Hacı Abdi ile Şeyhbayram mahallelerinde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.