MAHZEN-7 operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucu 27 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonunda, elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:
"İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"
İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/etr7LwJiQs
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