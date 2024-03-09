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MAHZEN-7 operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucu 27 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonunda, elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"

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