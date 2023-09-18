Mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'ten TFF'ye tepki!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş dün akşam deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir görüntü sergilemedik"

"İyi bir görüntü sergilemedik. Fikstürde bir şanssızlığımız da var. Milli takım arası sonrası hep deplasmana gidiyoruz. Şimdi bu maça geldik. Trabzonspor'un ev sahibi olmasının avantajı vardı."

"Kazanmayı hak etmedik"

"Neyi nasıl değerlendiririm? Maçı mı? Pozisyonları mı? Goldür değildir konuşamayız. Düşündüğümüz oyunun altında başladık. Yavaş başladık. Rakip de yavaş başladı. Yediğimiz iki gol... Şansızlık, hata da denebilir. Rakip daha dirençli hale getirdi. İkinci yarı dirençli oynamamıza rağmen oyun akıcılığımız yoktu.

Kazanmayı hak etmedik. Trabzonspor kolay goller bulunca daha dirençli ve inançlı oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde uygu kırılmaları da olabiliyor. Hak ettiğimiz mağlubiyet oldu. Rakip daha çok hak etti. Daha sert oynadı ve o sertliğin de karşılığını aldı."

"Kendi sahanda oynamak avantajlı"

"Bundan sonraki milli arada Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Diğer milli aradan sonra da Samsunspor maçına gideceğiz. Kendi sahanda oynamak avantajlı, psikolojik olarak da avantajlı, bu akşam hücumda etkili değildik rakibin sert oyununa karşılık veremedik. Kaybettik üzgünüz"

"Biz talep etmiyoruz ki"

Beşiktaş'ın 22 günlük sürede 7 maç oynayacağının hatırlatılması üzerine Güneş, "Zorlu değil alınan bir karar varsa buna uyacağız. Daha önce nasıl bizim Adana Demirspor maçını tehir ettilerse şimdi de o araya koydular. Samsunspor'da tehir ettiler daha geçe koydular. Avrupa'ya girmemiz garanti olduktan sonra istedikleri gibi karar aldılar. Bunlara diyecek bir şeyimiz yok. Alınan kararlara uyacağız.

Bu zorlu fikstürde takımı değiştirerek oynatmak zorundayız. Başka çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok alınan kararlar bu. Doğru karar-yanlış karar daha önce niye tehir ettiler onu da bilmiyorum. Avrupa'ya girmemiz için biz talep etmiyoruz ki sen karar veriyorsun. Diyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.