Macron Fransa bayrağını değiştirdi!

Fransa lideri Emmanuel Macron'un ülkesinin bayrağındaki mavi rengi değiştirdiği bildiriliyor. Yerel medyaya konuşan yetkililer, bayraktaki mavi rengin laciverte döndüğünü ve söz konusu değişikliğin Fransız Devrimi'nin sembolü olduğunu söyledi.

Yeni bayrağın, hiçbir duyuru yapılmadan geçtiğimiz yıl başkanlık sarayına çekildiği görüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Elysee Sarayı'ndan diğer kuruluşlara giden bir emir de bulunmuyor.

Europe 1, Macron'un geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sessiz sedasız bir şekilde değişiklik kararı verdiğini duyurdu.

Yerel medyada Macron'un istediği değişiklik konusunda anlaşmazlıklar bulunduğu, yeni gölgenin çirkin olduğu ve Avrupa Birliği (AB) bayrağıyla mücadele edebileceği gibi tartışmalar yaşandığını da aktarıyor.

Ancak hem mavi hem de lacivert kullanılan Fransız bayrakları on yıllardır kullanılıyor. Fransız donanması ve ülkenin dört bir yanındaki birçok resmi kurum, sürekli lacivert, kırmızı ve beyaz bayrağı kullandı.

1976'da dönemin Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing, parlak mavili üç renkli bayrağı Avrupa bayrağı ile eşleştirmek için tanıtmıştı.

Fransa, Ocak ayında AB dönem başkanlığını devralacak. Bir önceki seçimde büyük bir sürpriz yaparak zafere uzanan Emmanuel Macron, Nisan ayındaki yeni başkanlık seçimine hazırlanıyor.