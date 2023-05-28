Macron: "Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Erdoğan'a tebrik mesajı geldi. MAcron, "Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Macron'un sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşım şu şekilde;

"Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz.