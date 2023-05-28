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Macron: "Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Erdoğan'a tebrik mesajı geldi. Macron, "Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

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