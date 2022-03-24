Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını söyledi

Macron, Brüksel'de düzenlenen NATO ve G7 zirvelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Macron, Putin ile görüşen liderlerle koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Macron, Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı konusunda aynı perspektife sahip olduklarını, bu krizin kısa vadede çözülemeyeceğini dile getirdi.

Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışı tesis edecek anlaşma konusunda çalışacaklarını aktaran Macron, Erdoğan ile Ukrayna'da özellikle Mariupol kentinde ortak insani operasyon düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Macron, bunun gelecek günlerde gerçekleşmesi için bakanların konuya ilişkin çalışma yapacağını belirtti.

Erdoğan ile görüşmesinde bölgesel konuların da ele alındığını ifade eden Macron, mevcut durumun Türkiye ile var olan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve açıklığa kavuşturmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Macron, Libya ve Orta Doğu konularında Türkiye ile iş birliğe dayanan bir stratejinin yeniden belirlenebileceği bildirdi.

Türkiye ile geçmiş yıllarda görüş ayrılığı bulunan dosyalarda ilerleme kaydedilebileceğini, bunun olumlu işaret olduğunu vurgulayan Macron, G7 olarak enerji konusunda ABD ve Kanada ile iş birliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Macron, gerekli olması halinde Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirileceğini, uyguladıkları yaptırımların Rusya'ya olumsuz etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmak istemediklerini aktaran Macron, Fransa'nın ve müttefiklerinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini, göndermeleri halinde savaşa taraf olacaklarını dile getirdi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya tanksavar gibi askeri ekipmanın gönderildiğini ifade eden Macron, bu hafta Putin ile birçok kez görüştüğünü, müzakerelerin gelecek saatlerde ve günlerde bir sonuç vermeyeceğini aktardı.

- Çin

Çin'in savaşta gerilimin artmasına katkıda bulunmayacağına inanmak istediğini dile getiren Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güvendiğini ve onun savaşı desteklemediğini söyledi.

Macron, Çin'in arabulucu olmaktan başka bir şey yapmayacağını inandığını kaydetti.

- Gıda krizi

Daha önce benzeri görülmemiş şekilde gıda krizine girildiğine işaret eden Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mısır ve Afrika ülkelerinin buğday tedarikinde sorunlar yaşadığını hatırlattı.

12-18 ay sonra durumun daha ciddi olacağı dile getiren Macron, Afrika ülkelerine gıda yardımı yapılacağını kaydetti.

Macron, Rusya'da faaliyet gösteren Fransız şirketlerin yaptırım konusunda Fransa'nın kararlarına saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Bu kararlara saygı gösteren şirketlerin Rusya'yı terk edip etmeyeceği yönündeki kararın kendilerine ait olduğunu ifade eden Macron, Renault'nun Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararını saygı duyduğunu ve buna karşı çıkmadıklarını söyledi.