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Lübnan’ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı

Lübnan’ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.

Olayda yaralananların olduğu belirtildi.

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

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