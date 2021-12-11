Lübnan’ın güneyindeki Filistin mülteci kampında cephanelik patladı
Lübnan’ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleşti.
Olayda yaralananların olduğu belirtildi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2021
Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldi. pic.twitter.com/wRzl0ZQODA
Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.
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