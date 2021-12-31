Libya’da görev yapan Mehmetçikler yeni yıla görevleri başında giriyor

Başkent Trablus’un Tacura bölgesinde bulunan LGGK (Libya Genel Grup Komutanlığı) Müşterek Kara Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli Mehmetçikler vatanlarına “Mutlu yıllar Türkiye” mesajı gönderdi.

Yeni yıl mesajında Piyade Teğmen Samet Kaya, “Yüce Türk Milletini ve aziz vatanımızı temsil ettiğimiz, dünya barışı için görev yaptığımız dost ve kardeş ülke Libya’dan saygı ve selamlarımızla” ifadelerini kullandı.

Libya'nın meşru hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanmasına destek olurken, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunuyor.