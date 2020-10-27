Lavrov, Kovid-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle kendisini izole etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcısıyla aynı ortamda bulunduğu için kişisel karantina tedbiri aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lavrov’un Kovid-19 tespit edilen bir kişiyle temas kurduğu için kendisini izole ettiği, bu nedenle daha önce planlanan ziyaret ve görüşmelerin ertelendiği kaydedildi.

Lavrov’un kendisini iyi hissettiği bildirildi.

Yunanistan’da dün resmi temaslarda bulunduktan sonra Rusya’ya dönen Lavrov, 28-29 Ekim’de Bosna Hersek ve Sırbistan’da temaslarda bulunacaktı.