Kuzey Kore uçaksavar füzesini denedi

Son yıllarda art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, dün yeni geliştirilen uçaksavar füzesini denediğini duyurdu. Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, eylülde yapılan 4. füze testinin çeşitli uçaksavar füze sistemlerinin incelenmesi ve geliştirilmesinde kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

"Füze yeni teknolojilere sahip"

Test, füzenin genel savaş işlevinin yanı sıra, fırlatma rampası, radar ve muharebe komuta aracının pratik kabiliyetini saptamayı amaçlayarak gerçekleştirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı’ndan alınan bilgilere göre füzenin "çift itişli uçuş motoru" teknolojisine sahip olduğu aktarıldı.

Eylül ayında 4.defa

Eylül ayı içinde, farklı alanlarda 4.kez füze denemesi yapan Kuzey Kore, son olarak 28 Eylül’de Hwasong-8 tipi hipersonik bir füze test ettiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'nin ardı arkası kesilmeyen uzun menzilli savaş silahı denemeleri başta Japonya, ABD ve Güney Kore olmak üzere bölgenin güçlü ülkelerini rahatsız ediyor.