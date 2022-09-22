Kuzey Kore, iddiaları reddetti!

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisinin açıklamasına dayandırılan haberde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya herhangi bir silah ihraç etmediği ve böyle bir planı olmadığı belirtildi.

Yetkili, ABD yönetiminden "pervasız açıklamalar" yapmayı bırakıp "ağzını kapamasını" istedi.

Askeri teçhizat ihracatı ve ithalatının "egemen bir devlete özgü yasal bir hak" olduğunu belirten Kuzey Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin, ABD ve ona bağlı güçler tarafından hazırlanan "yasa dışı BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını" hiçbir zaman tanımadığını vurguladı.

ABD'nin Kuzey Kore'nin imajını zedelemeye çalıştığını savunan yetkili, "Rusya'ya daha önce hiç silah ve mühimmat ihraç etmedik ve ihraç etmeyi de planlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 7 Eylül'de Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söylemişti.