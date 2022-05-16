Kuzey Irak'ta 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2022
Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/9Alln8wW08
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