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Kuzey Irak'ta 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

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