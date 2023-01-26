Kuveyt'te hükümetin istifası kabul edildi

Kuveyt haber ajansına (KUNA) göre, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ekim 2022'de kurulan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki hükümetin istifasının kabulüne ilişkin kararname çıkardı.

Kararnamede, istifası kabul edilen hükümetin, geçici hükümet olarak göreve devam edeceği kaydedildi.

Kararnamenin, yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Kuveyt'te hükümetin 23 Ocak'ta istifa ettiği belirtilmişti.

Ülkede yasama ve yürütme organları arasındaki kriz, 10 Ocak'ta başlamıştı. Hükümet üyeleri, "vatandaşların kredi borçlarının düşürülmesiyle" ilgili kanun teklifini reddederek Meclis oturumundan çekilmişti.

Resmi olmayan kaynaklara göre yaklaşık 500 bin Kuveytliyi ilgilendiren önerinin adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan hükümet tarafı, "maddi külfet getiren kanun tekliflerine ilişkin raporların görüşülmek üzere komisyonlara iletilmesi ve anayasaya uygun ve uzlaşıya dayalı çözümlere ulaşılması" talebinde bulunmuştu.

Kuveyt'te son yıllarda hükümetlerin çok kısa ömürlü olması ve sık sık istifa haberleri gelmesi dikkati çekiyor.