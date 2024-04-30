Kurtulmuş ve Özel'den yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turlarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile biraraya gelen Numan Kurtulmuş, yarım saatin üzerinde süren görüşmenin ardından CHP Lideri Özel ile kameraların karşısına geçti.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün ilk görüşmeyi Özgür Özel bey ile geçekleştirdik. Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azami dikkat gerekir. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Meclis başkanımızın diyaloğa açık tutumundan dolayı her konuyu görüşebileceğimizi söylemiştim. Bugün de kendilerinin bir ziyareti var. Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış ve sorumluluğumuzun farkındayız. Anayasa ile ilgili görüşleri partimizde değerlendireceğiz. Siyasiler el sıkıştırmazsa siyaset düşmanları el oluşturmaya başlar. El sıkışılacak ki müzakere edilecek. Sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gereken bir şey."