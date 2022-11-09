Küresel Gazeteciler Konseyi'nden kınama mesajı

Küresel Gazeteciler Konseyi İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde, kendisine yönelttiği soru nedeniyle bazı çevrelerce hedef alındı.

Yaşananların ardından Küresel Gazeteciler Konseyi'nin sosyal medya hesabından bir kınama mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"CHP’li bir yetkilinin konseyimizin İngiltere temsilcisi Alpaslan Düven’i Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sorduğu soru nedeniyle trol ilan etmesini talihsiz bir açıklama olarak niteliyor ve kınıyoruz."