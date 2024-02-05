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Küresel Gazeteciler Konseyi, depremde yitirdiği meslektaşlarını andı!

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları ve gazeteci meslektaşlarını andı.

KGK, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden gazetecileri ve vatandaşları andı.

KGK'nın 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için hazırladığı görselde, depremde hayatını kaybeden 32 gazetecinin fotoğraflarına yer verildi.

 

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