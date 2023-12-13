Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an’ı Kerim’i yırtarak, küfretmeye başladı.

Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü. Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi.

Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İ.B.’nin emniyetteki kontrolünde 12 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.