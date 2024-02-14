Küçükçekmece'deki saldırıda yeni gelişme!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YENİAY'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi.

Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.