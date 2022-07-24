Kızlarımız, turnuvayı ikinci sırada tamamladı

Çekya'nın Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kaybeden milliler, ikinci seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-22 alan İtalya, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip ise bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

Salon: TJ Slavia

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)

İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui (Bonafede, Amoruso, Coba)

Türkiye: Defne Devrim, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğuz, Bianka İlayda Mumcular, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Ece Esepaşa, Talya Olcay, Eylül Boztepe, Simge Özbey)

Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22

Süre: 92 dakika (20, 24, 24, 24)