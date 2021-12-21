Kırmızı bültenle aranan terörist, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığının destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun 2014'te terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 197'ye ulaştı.