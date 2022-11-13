Kim kimi aday gösteriyor?

Aaa sıkıldım ama. Ben bu kadar karmaşık hesapların yapıldığı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi daha görmedim. Kim kimin Cumhurbaşkanı adayı; kimin eli kimin oyunda belli değil vallahi. Seçimler planlanan tarihte yapılırsa şunun şurasında 7 ay kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında başka bir aday yok. Ama aday adayı o kadar çok ki, bir tek ben aday değilim. Gerçi ben de Cumhurbaşkanında aranılan tüm şartlara sahibim. Aman yanlış anlaşılmasın. Şimdi birileri çıkar da, “bizim adayımız Erdal Güven“ der… Sonra ayıkla pirincin taşını…

Neyse şaka bir yana, ama durum aynen böyle. 2022'nin sona ermesine şunun şurasında ne kaldı ki? 2023 seçim yılı, hem bizi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı seçilecek; hem de 28. Dönem milletvekilleri… Erken seçim olmazsa (ki olsa bile en fazla bir ay erken olur) seçimler 18 Haziran 2023’de yapılacak.

Peki önümüzdeki 5 yıl için bizi yönetmeye talip Cumhurbaşkanı adayları kim. Biz kimi neye göre seçeceğiz. Bu altılı masa diye tabir edilen masanın başında oturan siyasi parti liderleri bizi koyun yerine koydukları için kimi aday gösterirlerse onu seçeceğimizi zannediyorlar…

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı çok önemli yetkilere sahip. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ülkeyi tek başına yönetebilecek kudrette bir yöneticiden bahsediyoruz. Ve bu kudretli yöneticiyi biz vereceğimiz oylarla seçeceğiz. Ama daha kime bu kudreti bahşedeceğiz onu tanımıyoruz. Kapalı kapılar arkasında bir sürü isim dolaşıyor. Vatan haini Feto bile bazı siyasi kimlikler üzerinden masaya aday ismi koyuyor.

Yaşım gereği Cemal Gürsel’den bu yana 9 Cumhurbaşkanı yönetimi gördüm. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemlerine ise gazeteci olarak yakından tanıklık ettim. Ama hiçbir dönem bu kadar değişik kimliğin Cumhurbaşkanı aday adayı olmaya çalıştığı bir ortam görmedim. Eskiden TRT Genel Müdürü seçimlerinde istenilen kritere sahip herkes aday olabilirdi. Bu adaylar arasından RTÜK 3 aday belirler sonrasında da Cumhurbaşkanı bu 3 adaydan birini TRT Genel Müdürü olarak atardı. Adaylık serbest seçilsin seçilmesin maksat alem Genel Müdür adayı görsün diye aday olurdu. Benim de bir dönem millet aday adayı görsün dercesine aday olmuşluğum vardır. Hatta bazı uyanıklar önce TRT Genel Müdürlüğü’ne aday olur sonrasında da "TRT Genel Müdür Adayı" diye kart bastırıp TRT’de iş takip etmeye çalışırdı.

Son günlerde yaşanan Cumhurbaşkanı aday adayı bolluğu nedense bana eski TRT Genel Müdürlüğü seçimlerini hatırlattı. Herkes Cumhurbaşkanı adayı. Siyasi partiler veya altılı masa adaylarını açıklamadıkça bu aday borsası daha da büyüyor. Ortaya çıkan sözde adaylar isimleri medyatik olsun diye kesenin ağızını açıyorlar. Bu da birçok gazeteci müsveddesi için yeni gelir kapısı oluşturdu. Kim paranın kokusunu alırsa başlıyor yazmaya. “Akşener aslında İmamoğlu’nu istiyor ama şimdilik Mansur’u destekler gibi görünürken aslında Haydar Baş’ın oğlunu parlatmaya çalışıyor sonunda ne olacak biliyor musunuz? Davutoğlu da Akşener’i desteklemiyor. Onlar Ali Babacan ile AK Parti'ye geri dönmenin yolunu arıyor. Ha bu arada Demokrat Parti lideri son dakika adayı olabilmek için Japon İmparatoruna gitmiş, ama İngiltere şu adayı destekliyormuş. ” miş miş de muş muş. Arkadaş yazacak bir sütun bulmuş ya salladıkça sallıyor. Öyle karmakarışık yazıyor ki, yazdığı saçmalıklardan bir tanesi tutacak olsa hemen başlıyor “ Ben size demedim mi”? demeye.

Arkadaşlar siyaset ciddi bir iştir. Sosyolojik okuma yapmadan siyaseti yorumlayamazsınız. Eski subayların politika tartıştığı Tv programlarından siyaseti takip etmeye çalışıyorsanız vay geldi ülkenin başına. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı teknokrat olamaz, mutlaka siyasetçi olmalı. Siyaseten elini taşın altına koymalı. Parlamentoyu çok iyi bilmeli. Yani en azından bir dönem milletvekilliği yapmalı. Yani lafın kısası; Türkiye’de mevcut siyasi sistem içinde tüm parti Genel Başkanları aday olabilir. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmalı Meral Akşener de, Haydar Baş’ın oğlu da olmalı Gültekin Uysal da. Yoksa bir köşede sırasının gelmesini bekleyen belediye başkanları emekli bürokratlar askerler hatta siyasi parti lideri olmayan eski Cumhurbaşkanları bile aday olamaz.

Bu kadar kudretli bir Cumhurbaşkanlığına talip olan adayın da biraz bu kudreti hak etmesi gerekir…