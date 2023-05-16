Kılıçdaroğlu’na ulaşılamıyor!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Özcan, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz. “ ifadelerini kullandı.

Telefonu açmıyor

Özcan, paylaşımının altına gelen “Başkanım tweet atacağına arasana adamı” yorumunu “Açmıyor ki” diye yanıtladı.

Sayın @kilicdarogluk size yalvarıyorum!!!



👉 Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız.



👉 Ve yine geri kabul…

— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) May 16, 2023