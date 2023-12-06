Kılıç: "Muhalefetin halini üzülerek takip ediyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, muhalefet kanadında belirsizlik ve çaresizliğin etkisini günden güne artırdığını belirterek "Her yolu mübah gören muhalefet, devletin ve milletin öncelikleri ve menfaatlerini göz ardı ediyor. Yeni pazarlık ve işbirlikleri arayışı içinde olanların halini üzülerek takip ediyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere dikkati çekerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolar olarak kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirtti.

Eser ve hizmet siyaseti anlayışı ile hareket ettikleri dile getiren Kılıç, "Cumhuriyeti cumhurla, devleti milletle, ülkenin imkanlarını halkla buluşturduk. Öte taraftan muhalefet kanadında belirsizlik ve çaresizlik etkisini günden güne artırıyor. Her yolu mübah gören muhalefet, devletin ve milletin öncelikleri ve menfaatlerini göz ardı ediyor. Yeni pazarlık ve işbirlikleri arayışı içinde olanların halini üzülerek takip ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, insanlığa karşı savaş suçu işleyen işgalci İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kılıç, "Rehinelere insanca muamele yapan Hamas'a karşı yıllardır keyfi olarak insanlık dışı muamelelerle başta çocuk ve kadınları esir tutan İsrail'in zulmüne hepimiz şahit olduk. Başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü sağlanan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistin davasına tüm yüreğimizle sahip çıkacağız. Bu topraklar Filistinlilerindir." şeklinde konuştu.