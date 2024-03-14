Kayseri'ye şehir ateşi düştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile karavanın çarpıştığı kazada şehit olan 2 polis memurundan İlker Duran'ın (31) acı haberi, memleketi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Nusaybin istikametine meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından polisleri taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil ile Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan çarpıştı. Kazada, Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şehit Duran'ın acı haberi memleketi Kayseri'de ailesine ulaştı. Acı haberi alan babası Zafer, annesi Sıdıka ve 2 kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan İlker Duran'ın 10 yıllık polis memuru olduğu bildirildi. Bekar olan Duran’ın cenazesi ikindi namazının ardından Develi ilçesinde toprağa verilecek.